Republica Moldova va limita numărul diplomaților din Federația Rusă, acreditați la Chișinău, a anunțat miercuri, la începutul ședinței de Guvern, Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, transmite Moldpres.

„Timp de mai mulți ani, chiar decenii, am asistat și am fost ținta unor tipuri de activități din partea Federației Ruse și politici destul de ostile. O parte erau realizate inclusiv prin intermediul ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Chiar recent am văzut informații cu un număr excesiv de antene", a spus Popescu.

„Este foarte important ca serviciile diplomatice ale țării noastre, dar și ale altor țări să se concentreze pe dezvoltarea bunelor relații, or atunci când o bună parte din prezența diplomatică a altei țări este îndreptată spre eforturile de destabilizare a țarii noastre și acțiuni care nu țin de modalitățile standard de acțiune a unor servicii diplomatice, am ajuns, de comun acord cu instituțiile și decidenții politici la necesitatea limitării numărului de diplomați acreditați din Federația Rusă în Republica Moldova, astfel încât să se creeze o situație în care sunt mai puțini indivizi care acționează pentru a destabiliza situația în țara noastră”, a mai declarat Nicu Popescu.

Oficialul a adăugat că decizia a fost comunicată și autorităților de la Moscova, notează Moldpres.