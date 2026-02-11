Noile norme sanitaro-veterinare privind utilizarea anumitor medicamente de uz veterinar vor spori protecția sănătății publice și a sectorului zootehnic, a anunțat miercuri Guvernul de la Chișinău.

Documentul stabilește criterii clare pentru vaccinare, responsabilități instituționale și măsuri de supraveghere sporite.

Totodată, va fi întărit rolul ANSA ca autoritate responsabilă de aprobarea planurilor de vaccinare, iar pentru monitorizare și evidență va fi creat sistem de înregistrare care să includă identificarea animalelor, tipul de vaccin, data administrării. Administrarea vaccinului se face sub controlul medicului veterinar oficial.

Moldova va îmbunătăți, în același timp, cooperarea cu autoritățile din România și Ucraina, pentru gestionarea riscurilor transfrontaliere și crearea unor zone comune de vaccinare.