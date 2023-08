Goran Bregovic și trupa sa nu au avut voie să intre luni în Republica Moldova, deși au aterizat pe Aeroportul Internațional din Chișinău

Goran Bregovic a susținut în mod deschis ocuparea Crimeii, în 2014, dar și invadarea Ucrainei de către Rusia. Acesta are interdicția de a intra în Ucraina și Polonia. Anterior, autoritățile de la Chișinău au declarat că persoanele publice care fac apel la război, discordie și ură sunt indezirabile pe teritoriul R.Moldova, transmite deschide.md.

Bregovic urma să cânte luni seară la un festival din Republica Moldova.

„Dragi prieteni ai Gustarului,Ne pare rău să vă anunțăm că trupa Goran Bregović nu va putea fi prezentă la concertul planificat în această seară, din motive care nu țin de organizatorii festivalului sau de artiști. Din păcate, nu le-a fost permisă intrarea în Republica Moldova, deja fiind aterizați pe Aeroportul International Chișinău. Ne cerem scuze pentru situația și disconfortul creat, însă vă așteptăm în continuare la festival astăzi, unde ne vom asigura să aveți opetrecere frumoasă alături de ceilalți artiști așteptați cu mult drag de către voi. Vă amintim că pe scenă îi așteptăm pe Misha Grossu Band, Moonlight Breakfast, Vali Boghean Band și câștigătorii Eurovision 2022 - Kalush Orchestra”, au scris organizatorii pe Facebook.



Aceștia au publicat și mesajul lui Goran Bragovici, care se arată nedumerit de această situație.



„Dragii mei prieteni moldoveni! Îmi cer scuze profund pentru că nu am putut cânta astăzi la Festivalul de muzică Gustar. Am fost foarte dezamăgiți când nu am fost lăsați să intrăm în Moldova pe aeroportul din Chișinău fără nicio explicație oficială. Fac turnee extinse cu muzicienii mei din toată Europa și nu am avut niciodată dificultăți nicăieri. Vă iubesc foarte mult țara și este o plăcere pentru mine să răspund oportunității de a concerta în Moldova, mai ales la un festival atât de colorat și unic precum Gustar. Îmi pare foarte rău că am fost lipsit de bucuria și plăcerea de a apărea în fața dumneavoastră de data aceasta. Dar vă asigur că împreună cu echipa mea vom încerca să ne asigurăm că spectacolele mele din Moldova data viitoare nu vor întâmpina niciun obstacol. Așteptăm cu nerăbdare următoarele întâlniri! Cu dragoste, Goran Bregović”, se arată în mesajul artiștilor sârbi, conform sursei citate.