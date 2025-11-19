Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău - convocat la MAE
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, urmează să fie convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Chișinău.
Ozerov va fi convocat la MAE, după ce o dronă a survolat spațiului aerian al R. Moldova, în noaptea zilei de 19 noiembrie.Acestuia urmează să-i fie transmis „protestul ferm al părții moldovenești”, comunică MAE.
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă "cu fermitate" incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova).
"Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională", precizează MAE moldovean.
Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării.
