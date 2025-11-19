Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, urmează să fie convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Chișinău.

Ozerov va fi convocat la MAE, după ce o dronă a survolat spațiului aerian al R. Moldova, în noaptea zilei de 19 noiembrie.Acestuia urmează să-i fie transmis „protestul ferm al părții moldovenești”, comunică MAE.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă "cu fermitate" incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă, din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți (Republica Moldova).

"Astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și creează riscuri majore pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională", precizează MAE moldovean.



Ministerul Afacerilor Externe reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării.







