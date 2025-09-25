Turismul sexual cu minori din Moldova a crescut de 10 ori, e citatul atribuit Oanei Țoiu, într-un clip postat pe TikTok și care e un fals. Un grup de experți a analizat pentru Context.ro și *FACT datele și a e explicat cum funcționează operațiunea.

"Numărul imigranților care vând droguri care provin din Moldova a crescut la 40%”, spune alt clip înșelător. Câteva zeci de astfel de videoclipuri au fost produse în cadrul operațiunii Matrioshka, care este atribuită Federației Ruse, dezvăluie Context.ro.

Clipurile false, unele generate cu AI, au fost produse în cadrul operațiunii Matrioșka, care a fost atribuită în rapoarte oficiale Federației Ruse.



Ministerul Afacerilor Externe a denunțat joi apariția în social media a acestui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrei Afacerilor Externe.

MAE respinge categoric acest videoclip prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO.

”Postarea virală folosește tehnici, tactici și proceduri cunoscute și atribuite unor actori statali pentru a asigura amplificarea artificială pe rețelele sociale a conținutului fals pentru influențarea opiniei publice. Materialul include elemente care vizează spațiul informațional al României, partenerilor și aliaților săi”, precizează MAE.

În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale reprezintă ”un element standard din arsenalul clasic de acțiuni hibride desfășurate în spațiul informațional cu scopul de a crea tensiuni ideologice și de a susține narativele de propagandă statală. Astfel de campanii reprezintă un atac sistematic și grav la adresa libertății de expresie și informare”, mai spune Ministerul Afacerilor Externe, care a raportat conținutul fals platformelor de social media, precum și autorităților române competente.

Totodată, MAE a transmis în Rețeaua de Alertă Rapidă (RAS) a UE informații despre acest conținut fals.