Premiul păcii să fie acordat ucrainienilor prizonieri de război care s-au întors acasă - a spus, Maia Sandu, în emisiunea Cutia Neagră de la TV8.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru pace, pentru apărarea democrației, potrivit unui anunț făcut de un parlamentar novegian, Arild Hermstad, lider al Partidului Verzilor.

Întrebată despre această nominalizare, Maia Sandu a răspuns că apreciază, este recunoscătoare pentru faptul că "oamenii urmăresc țara noastră, că apreciază curajul și reziliența noastră, dar sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu.

Azi m-am uitat la oamenii, la ucrainienii care au revenit acasă din Rusia. Ei sunt oamenii care merită Premiul Păcii, oamenii care își sacrifică viața pentru pace. Pentru că ei vor să readucă pacea în țara lor, în satele lor, în orașele lor și pe continentul nostru.

Aceștia sunt oamenii care merită cel mai mult să fie apreciați."

VIDEO: de la minutul 1:26:32 (întrebarea despre nominalizarea la Premiul Nobel pentru pace)