UE și Moldova își consolidează cooperarea în domeniul locurilor de muncă și al drepturilor sociale

CE și Moldova și-au reiterat angajamentul de a consolida colaborarea în domeniile educației, ocupării forței de muncă și politicilor sociale, care sunt cruciale pentru eforturile de reformă ale Republicii Moldova și aspirațiile sale de a adera la UE.

Acest lucru a fost confirmat în cadrul celui de-al doilea dialog la nivel înalt privind politicile privind munca, competențele, educația, socialul și copiii, la care au luat parte vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, ministra moldoveană a muncii, Natalia Plugaru, și ministrul moldovean al educației și cercetării, Dan Perciun.

În prezent, UE sprijină Republica Moldova în domeniile ocupării forței de muncă, politicii sociale și educației prin intermediul Instrumentului de Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI), cu peste 27 de milioane de euro alocate proiectelor relevante pentru aceste politici.

Aceasta include asistență pentru îmbunătățirea programelor școlare, sprijinirea mai multor femei și tineri în găsirea unui loc de muncă și îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală primară.

Reformele din cadrul pilonului social al Planului de creștere pot debloca o finanțare de 236 de milioane de euro până în 2027.

Moldova beneficiază și de sprijin prin programul Erasmus+, primind 16 milioane de euro din 2021, și există un angajament ferm de a face progrese către asocierea deplină a Republicii Moldova la Erasmus+.

Cooperarea UE-Republica Moldova va continua în cadrul Uniunii Competențelor pentru a aduce cadrele de educație și ocupare a forței de muncă ale Republicii la standardele UE, potrivit unui comunicat al CE.

”Republica Moldova avansează constant pe calea sa europeană, cu progrese concrete în domeniul educației, ocupării forței de muncă și drepturilor sociale. Prin cooperarea noastră, UE investește în oameni: în competențe mai bune, locuri de muncă de calitate, egalitate de șanse și un sprijin mai puternic pentru copii și familii. Este vorba despre alinierea la standardele UE și despre mersul înainte, deoarece o Republică mai puternică înseamnă și o Europă mai puternică”, a declarat Roxana Mînzatu.