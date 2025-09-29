O declarație comună a lui Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk privind alegerile parlamentare din Republica Moldova subliniază că alegătorii au votat pentru pace și libertate

„Felicităm poporul moldovean pentru angajamentul său față de democrație într-un moment de răscruce esențial.”

„Conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, cetățenii moldoveni și-au exprimat cu fermitate voința de a adera la Uniunea Europeană.”

„Apreciem societatea moldovenească și autoritățile competente pentru desfășurarea pașnică a scrutinului, în pofida ingerințelor fără precedent ale Rusiei, inclusiv prin scheme de cumpărare a voturilor și dezinformare.”

„Alegătorii moldoveni au demonstrat încă o dată că nu vor permite ca viitorul lor în pace și libertate să le fie răpit.”

„Ne reafirmăm angajamentul de a continua sprijinirea dezvoltării democratice, a reformelor și a creșterii economice a Moldovei, precum și consolidarea rezilienței acesteia, în special pe drumul său către Uniunea Europeană.”