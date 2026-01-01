Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că fostul președinte român Traian Băsescu a primit înapoi cetățenia Republicii Moldova.

"Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european", a scris Maia Sandu pe pagina ei de Facebook.

Ea a adăugat că "Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova".

"Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!", a continuat ea.

Băsescu a pierdut anterior cetățenia Republicii Moldova

urtea Supremă de Justiție (CSJ) din Republica Moldova a decis să-i retragă în noiembrie 2018 cetățenia moldovenească fostului președinte Traian Băsescu.

Motivul invocat a fost acela că CSJ "ar mai avea nevoie de timp" să studieze cazul. În câteva ore de la decizia de amânare, magistrații s-au hotărât să respingă recursul lui Trăian Băsescu și să mențină ca atare decizia anterioară a Curții deApel.

Traian Băsescu și soția acestuia, Maria Băsescu, au obținut cetățenia moldovenească în anul 2016, dar președintele instalat atunci, Igor Dodon, a semnat un decret pentru retragerea cetățeniei lui Traian Băsescu, nu și a soțieisale.

În 2017, Băsescu a atacat în instanță decizia, iar pe 10 mai 2018, Curtea de Apel i-a dat dreptate lui IgorDodon.

De asemenea, în ianuarie 2018, Judecătoria Chișinău a respins cererea fostului președinte, depusă împotriva lui Igor Dodon ca fiind neîntemeiată și constata că decretul prezidențial este legal. Băsescu a atacat atunci din noudecizia.

