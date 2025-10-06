"Bugetul-2025”, aprobat pe 23 septembrie în regiunea transnistreană, a devenit oglinda adevăratelor priorități ale Tiraspolului.

În timp ce așa-numita administrație introduce pentru zece zile un "regim de economisire a gazului” din cauza perturbărilor în aprovizionarea cu combustibil plătit de Federația Rusă, în "buget" rămân intangibile cheltuielile pentru blocul de forță, proiectele propagandistice și așa-numitele "alegeri" în pretinsul "soviet suprem", scrie Zona de Securitate.

Așa-numitul buget al regiunii transnistrene pentru anul 2025 este un document rescris pentru a treia oară în funcție de condițiile crizei gazului. După sistarea "alimentării gratuite cu gaz" la începutul anului, baza de venituri s-a prăbușit, industria s-a oprit, iar, până în toamnă, așa-numita administrație a elaborat o nouă schemă: cheltuieli de circa 5,6 miliarde "ruble PMR" - unitatea monetară a separatiștilor - (5,86 miliarde lei moldovenești) față de venituri de 2,6 miliarde (2,72 miliarde lei moldovenești). Deficitul depășește 3 miliarde de ruble (3,14 miliarde lei moldovenești).

În aceste condiții, blocul de forță rămâne neatins. Pentru așa-numita "apărare de stat" sunt prevăzute 339,3 milioane "ruble PMR" (355,2 milioane lei moldovenești), inclusiv 292,2 milioane pentru formațiuni militare (305,8 milioane lei moldovenești) și 47,1 milioane pentru așa-numitele "forțe de menținere a păcii" (49,3 milioane lei moldovenești). O rubrică separată include încă 7,5 milioane (7,9 milioane lei moldovenești) pentru "asigurarea activității forțelor de menținere a păcii".

Detalii pe zonadesecuritate.md.