Republica Moldova a intrat de luni în sistemul unic de plăți în euro, SEPA, din care fac parte 41 de țări europene și permite efectuarea transferurilor în euro în aceleași condiții de cost, siguranță și timp de procesare ca tranzacțiile naționale.

Integrarea Republicii Moldova în SEPA este „un moment istoric pentru sistemul financiar național și o confirmare a parcursului european al Republicii Moldova”, a spus guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.

„Această realizare elimină barierele administrative și aduce standarde europene directe în viața de zi cu zi a oamenilor și afacerilor din Republica Moldova”, a punctat Anca Dragu.

Procesul de aderare a început la 30 ianuarie anul trecut, când BNM a depus cererea oficială la Consiliul European al Plăților (EPC), precizează postul public de televiziune Moldova 1.

La 6 martie 2025, EPC a aprobat includerea Republicii Moldova în aria geografică SEPA, iar la 6 octombrie 2025, țara a devenit parte operațională a sistemului.

Citește mai multe pe PRESShub