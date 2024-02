Liderul partidului extremist AUR, George Simion, are interdicție de a intra în Republica Moldova pentru că "face parte din efortul de destabilizare" în țară, a declarat premierul moldovean, Dorin Recean.

"Instituțiile statului au determinat că George Simion face parte din efortul de destabilizare în Republica Moldova iar acest lucru i l-am comunicat și premierului Ciolacu", a spus Dorin Recean într-un interviu pentru ProTV Chișinău.

Premierul moldovean a explicat că asta înseamnă că "participă la un efort de destabilizare în Republica Moldova".

De asemenea, decizia de interdicție a liderului extremist este a instituțiilor care au determinat acest factor de risc și au luat decizia corespunzătoare, a mai adăugat premierul.

Reamintim că, la finele lunii ianuarie, premierul Marcel Ciolacu a spus că va cere Ucrainei și Republicii Moldova să spună de ce liderul extremist George Simion nu are acces pe teritoriul celor două țări.

"Nu poate să explice public (Ucraina și Moldova - n.r.) și haideți să nu ne jucăm cu lucruri care totuși țin de... Am acces la informație, asta nu înseamnă că voi avea posibilitatea să le fac public, dar voi adresa această cerere să știu de la prim-miniștrii. Dacă dânșii doresc, ei sunt furnizori de informație. E un respect interstatal. Dacă doresc să facă aceste informații publice, m-aș bucura. Dacă ele există, dar presupun că există două decizii, că nu are voie în Republica Moldova și nu are voie în Ucraina. Ceva a stat la baza acestor decizii", a spus Marcel Ciolacu.

Interdicția de intrare în Republica Moldova pentru președintele AUR, George Simion, a fost prelungită pentru încă cinci ani, au confirmat, în februarie, pentru publicația NewsMaker reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Migrație de la Chișinău.

Inspectoratul General pentru Migrație din Republica Moldova a declarat pentru NewsMaker că, de la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022, a luat măsura asiguratorie de declarare ca indezirabili în cazul a 98 de străini.

"În Republica Moldova, străinii pot fi declarate persoane indezirabile dacă aceștia au desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinice în privința acestora că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică", a menționat Inspectoratul.

"Autoritatea competentă a Republicii Moldova a informat autoritățile din România despre decizia adoptată, a precizat Inspectoratul, adăugând că se află într-un litigiu cu George Simion care a contestat în instanță măsura impusă".

Interdicția lui Simion în Republica Moldova este în vigoare din 2018, când a organizat un marș pe jos de la Alba Iulia la Chișinău, scrie HotNews.ro. În 2021 și 2022 a mai încercat să intre în țară, însă fără succes.

Nici în Ucraina nu mai poate intra Simion din 2022, pe o perioadă de trei ani, el fiind acuzat de serviciile secrete ucrainene de legături mai vechi cu serviciile similare din Rusia.