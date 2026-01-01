R. Moldova: O dronă s-a prăbușit și a explodat în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei

O dronă a explodat noaptea trecută pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei, după un atac masiv cu drone și rachete lansat de Rusia asupra Ucrainei.

Poliția a fost alertată în jurul miezului nopții de un localnic, iar la fața locului au fost găsite fragmente ale aparatului de zbor. Potrivit unui comunicat al IGP, imediat după sesizare, la fața locului au ajuns polițiștii, serviciile specializate și echipele de intervenție. Perimetrul a fost izolat, iar zona a fost monitorizată conform procedurilor, relatează TV8.md.

Ministerul Apărării anunță că, la ora 00:20, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cele de cooperare transfrontalieră au înregistrat traversarea frontierei de stat de către aparatul de zbor fără pilot din direcția Mihailovca-Lopatna.

Potrivit autorităților, urmele descoperite indică faptul că explozia s-a produs înainte de intervenția echipelor de specialitate. În urma verificărilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită.

Ministerul de externe de la Chișinău a condamnat cu fermitate incidentul și a subliniat că survolarea neautorizată a unui obiect de zbor a spațiului aerian al Republicii Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național este o amenințare la adresa securității naționale.

În fața acestor provocări, se mai arată în comunicatul MAE, Republica Moldova va continua să își consolideze capacitățile de apărare și reziliență, pentru a garanta siguranța țării și a populației sale, notează IPN.md.