Partidul extremist AUR a transmis vineri ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova.

"Deși am fost acuzați de vrute și nevrute, în fața unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie. AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite", a transmis formațiunea printr-un comunicat de presă.

Formațiunea pro-rusă spune că nu vrea să fie acuzată că s-a implicat în "afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă".

Recent, Expert Forum a identificat o rețea coordonată de 17 conturi TikTok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Vasile Costiuc.

Vasile Costiuc este președintele Partidului Politic „Democrația Acasă”, pretins unionist radical și partener al partidului AUR din România și al liderului său, George Simion, împreună cu care a avut acțiuni politice comune. (Detalii)

