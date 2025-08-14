Înregistrarea în care pare să fie Ilan Șor a fost distribuită de mai multe instituții media din Republica Moldova, ca fiind una autentică.

În cele aproape cinci minute de video, acesta a lansat mesaje critice, antiguvernamentale, apoi a anunțat despre organizarea unui protest în centrul Capitalei. Pentru asta, este gata să plătească salarii celor care vor ieși în cadrul unui protest în centrul Capitalei, cu corturile.

„Pentru a vă compensa timpul în care nu veți putea primi salariul, deoarece veți fi ocupați cu apărarea viitorului vostru, fără să aștept să ajungem la guvernare, va declar încă de astăzi: începând cu ziua de sâmbătă, cei care susțin mișcarea noastră, apelul nostru, care vor fi alături de noi, în piață, (..) vor primi, chiar de sâmbătă, un salariu de 3000 de dolari pe lună.”

Pe de altă parte, Inspectoratul General al Poliției a venit cu un mesaj prin care preîntâmpină populația despre riscurile protestelor contra bani.

„Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.”

