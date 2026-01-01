Ordinul European de Merit al PE a fost decernat primilor laureați. Printre ei și Maia Sandu

Primii laureați au primit marți Ordinului European de Merit pentru contribuția lor semnificativă la integrarea și valorile UE în cadrul unei ceremonii desfășurate la Parlamentul European.

Treisprezece dintre primii douăzeci de laureați ai Ordinului European de Merit au participat la ceremonia din hemiciclul Parlamentului de la Strasbourg și s-au adresat eurodeputaților, în urma primirii distincției din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță PE.





„Europa nu ne-a fost făcută cadou - a fost construită cu fiecare tratat, cu fiecare criză, de către oameni care au ales solidaritatea în locul dezbinării, și cooperarea in locul interesului personal. Prin Ordinul European de Merit, îi onorăm pe cei care, în orice domeniu, au ales să construiască Europa – cei care au fost lideri în momente dificile și care au menținut Uniunea pe drumul cel bun. Pentru că Europa rezistă numai dacă generațiile care se succed aleg să o apere”, a declarat președinta Metsola la deschiderea ceremoniei.

Angela Merkel, fostă cancelară a Germaniei, și Lech Wałęsa, fost lider al Solidarność și fost președinte al Poloniei, recunoscuți ca membri distinși ai Ordinului, au fost prezenți la Strasbourg.

Membrii de onoare prezenți la Strasbourg au fost Jerzy Buzek, fost prim-ministru al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European, Aníbal Cavaco Silva, fost președinte și prim-ministru al Portugaliei, Pietro Parolin, cardinal și secretar de stat al Sfântului Scaun, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, Wolfgang Schüssel, fost cancelar al Austriei, Javier Solana, fost Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, și Jean-Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene.



