Expert Forum a identificat o rețea coordonată de 17 conturi TikTok care au contribuit la creșterea promovării candidatului la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Vasile Costiuc.

Rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice. Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media.

Vasile Costiuc este președintele Partidului Politic „Democrația Acasă”, pretins unionist radical și partener al partidului AUR din România și al liderului său, George Simion, împreună cu care a avut acțiuni politice comune.

Costiuc a făcut campanie electorală pentru AUR în alegerile prezidențiale din România, inclusiv acțiuni mediatice legate de presupuse fraude la vot (fără dovezi), acțiuni care au fost preluate și amplificate de AUR.

În trecut Costiuc a fost activ în acțiuni publice de demascare a corupției, uneori adevărate, uneori pretinse doar. Totodată a făcut parte dintr-un grup mai extins de politicieni ”de buzunar” al oligarhului Vladimir Plahotniuc, fiind instrumentalizat contra opoziției de atunci. Anterior a apărut informația că Vasile Costiuc a fost implicat în Rusia în evenimente organizate de Alexandr Kondyakov, general FSB.

Costiuc a înregistrat o explozie neobișnuită pe TikTok în ultimele săptămâni. Creșterea de 300% în doar șapte zile față de săptămâna precedentă stârnește suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități.

Cifrele sunt impresionante, dar nu atipice pentru platforma TikTok unde totul se viralizează imprevizibil: peste 1 milion de vizualizări strânse doar într-o săptămână. Această explozie a determinat Expert Forum să investigheze existența unor tipare de comportament inautentic în spatele acestei creșteri și să vadă cine creează conținutul despre politician, dar și cine îl consumă – adică cine sunt urmăritorii săi.

Caracteristicile Rețelei Identificate

Structura de bază: Am identificat 17 conturi care au creat 417 videoclipuri în ultimele șapte zile, promovând majoritar politicianul Vasile Costiuc și partidul acestuia.Paradoxul vizibilității: În ciuda numărului ridicat de vizualizări pentru videoclipuri, vorbim de conturi relativ mici cu până în 1000 de urmăritori. E foarte ușor să ne treacă pe sub radar conturi teoretic irelevante, dar care, conform criteriilor TikTok care ne sunt în continuare necunoscute, pot exploda algoritmic cu milioane de vizualizări cuantificate și ele după o rețetă proprie, complet aleatoriu.



Metodologia de analiză

Pentru analiza urmăritorilor fiecăruia dintre cele 17 conturi principale, EFOR a folosit o analiză bazată pe clasificarea fiecărui cont într-o categorie de risc. Un cont suspect de a fi inautentic a fost încadrat la analiză doar dacă se afla la categoria medie sau ridicată de risc; cele cu o categorie scăzută au fost excluse.

S-a folosit un model (script de Python) heuristic care combină mai mulți parametri pentru a calcula probabilitatea ca un cont să fie inautentic. Modelul analizează comportamente suspecte cum ar fi: zero videoclipuri dar mulți urmăritori; like-uri fără conținut propriu; raport nenatural urmăriri/urmăritori; profiluri goale fără bio/avatar; tipare repetitive în username-uri și cuvinte cheie de tip click-bait. Suma acestor comportamente generează un punctaj de risc: ridicat, mediu sau scăzut.

Rezultatele analizei

Din totalul de 13.627 de urmăritori clasificați ca fiind de risc RIDICAT sau MEDIU, am analizat distribuția pe 16 conturi principale din cele 17 (un cont nu am reușit să îl scanăm). Cel mai mare cont, „politica fara idioti”, are 7.535 de urmăritori încadrați la CIB cu risc mediu/ridicat dintr-un total de 21,200 de urmăritori. Restul conturilor care redistribuie constant "politica fara idioti” au o medie de 851 de urmăritori per cont, dar cel mai important indicator este că 993 de conturi cu risc mediu/ridicat de CIB (conturi fără videoclipuri majoritar sau cu videoclipuri șterse) urmăresc simultan mai multe profiluri din rețea. Practic, aceleași grupuri deja identificate drept potențial CIB se mișcă în grup înspre a urmări aceleași conturi.

Tiparul coordonat identificat: Aceiași 993 de urmăritori urmăresc sistematic mai multe conturi din rețea, creând o densitate de 95,8%. Aproape fiecare pereche de conturi are urmăritori comuni.

Raportul integral poate fi consultat AICI.