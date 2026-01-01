O delegație româno-moldoveană va propune Comisiei o serie de proiecte comune de dezvoltare

O delegație comună de pe ambele maluri ale Prutului, formată din primari și președinți de județe și raioane, mediu de afaceri, ONG-uri și mass media, urmează să meargă la Comisia Europeană să prezinte mai multe proiecte comune.

La finalul lunii mai, delegația comună româno-moldoveană, cu mandat din partea Centrului de Cooperare Transfrontalieră, creat recent în acest sens, se va duce la Bruxelles pentru a negocia Programul de Interconectare Sustenabilă România - Rep. Moldova 2028–2034.

Este vorba de un fond pentru investiții din partea Uniunii Europene în valoare de un miliard de euro, spune la Radio Chișinău Ion Ștefanovici, președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale din România.

Delegația va propune Comisiei Europene o serie de proiecte comune de dezvoltare în domenii precum infrastructură și rețele, educație și sănătate, dezvoltare economică și guvernanță digitală și administrativă.

„45% la sută din resurse, cam 450 de milioane de euro, în opinia noastră ar trebui să meargă către infrastructură și rețele - transport, poduri, energie. Sigur, aceste procente urmând a fi negociate cu Comisia Europeană și ministerele de resort de la București și Chișinău. Cam 30%, circa 300 de milioane de euro ar trebui să meargă către resurse partajate, adică spre sănătate și educație. 15%, circa 150 de milioane de euro, în dezvoltare economică, asta înseamnă afaceri, dar și infrastructură de afaceri - vrem să facem zone de infrastructură economică comună și programe de turism comune. Iar 10% din suma totală pentru România și Rep. Moldova să fie alocată pentru capacități administrative pentru că este nevoie să ridicăm calitatea atât a resursei umane pe zona de management și implementarea proiectelor, cât și tot ceea ce înseamnă instrumentar tehnic de monitorizare, audit”, a spus Ion Ștefanovici.

O parte din bani vor veni sub formă de granturi, alta sub formă de credite la rate convenabile, investiții și co-investiții, spune Ion Ștefanovici.