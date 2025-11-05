Noul premier al Republicii Moldova anunță că primele sale vizite vor fi la București și Bruxelles
Premierul moldovean Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite Moldpres.
Alexandru Munteanu a mai menționat că, începând de săptămâna viitoare vor fi lansate vizitele în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii despre proiectele inițiate și dificultățile întâmpinate.
Prima vizită peste hotare a lui Dorin Recean, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a avut loc la 1 martie 2023, în România.
Premierul a fost primit la București și a avut întâlniri axate pe aprofundarea relațiilor bilaterale, recuperarea economică a Republicii Moldova, dezvoltarea cooperării în domeniul energetic și proiecte de infrastructură.
