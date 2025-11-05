Premierul moldovean Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite Moldpres.

Alexandru Munteanu a mai menționat că, începând de săptămâna viitoare vor fi lansate vizitele în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii despre proiectele inițiate și dificultățile întâmpinate.

Prima vizită peste hotare a lui Dorin Recean, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a avut loc la 1 martie 2023, în România.

Premierul a fost primit la București și a avut întâlniri axate pe aprofundarea relațiilor bilaterale, recuperarea economică a Republicii Moldova, dezvoltarea cooperării în domeniul energetic și proiecte de infrastructură.