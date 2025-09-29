Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj video în care felicită Republica Moldova pentru rezultatul obținut la alegerile parlamentare de duminică.

"Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni", a spus Nicușor Dan în clipul de circa 30 de secunde.

PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, câștigă alegerile parlamentare, la distanță mare de alianța comuniștilor și socialiștilor.

PAS ar avea 55 de mandate în noul Parlament, potrivit agora.md. Rezultatul este prefigurat după procesarea rezultatelor din 99,21 la sută din secțiile de vot, care arată că PAS obține 49,91 la sută din voturi. Blocului Electoral Patriotic i-ar reveni 26 de mandate, Blocului Alternativa - 8 mandate, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă ar primi fiecare câte 6 mandate.

