Viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie vor fi cele mai importante din istoria sa, a declarat marți președinta Maia Sandu în plenul Parlamentului European la Strasbourg.

"Suntem cu toții profund impresionați de hotărârea, curajul și angajamentul dumneavoastră ferm față de poporul Republicii Moldova și de activitatea neobosită de orientare a Moldovei pe calea democrației. Suntem uniți în sprijinul pe care îl acordăm Republicii Moldova și căii sale democratice către aderarea la Uniunea Europeană", a spus președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, adăugând că Maia Sandu este o "inspirație pentru noi toți și un exemplu de leadership".

Maia Sandu și-a concentrat discursul pe amenințările la adresa "democrațiilor noastre" și a spus "povestea" Moldovei.

"Stabilitatea noastră e și stabilitatea voastră. Pacea noastră e și pacea europeană", a declarat Maia Sandu, subliniind că alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie vor fi cele mai importante din istoria sa, iar rezultatul va hotărî "dacă ne consolidăm ca democrație stabilă" sau dacă "Rusia ne smulge de lângă Europa și ne transformă într-o amenințare la frontiera de est a Europei".

"Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu este în siguranță", a spus Sandu, amintindu-le europarlamentarilor că democrațiile europene nu erau "desăvârșite" când au intrat în Uniune.

Ea a pus accentul pe ideea de unitate, precizând că statele membre au luptat împotriva dictaturilor și au depășit greutățile economice și "niciuna dintre ele nu a făcut-o singură".

Pentru Republica Moldova, aderarea la UE nu este doar un exercițiu tehnocratic, "nu cerem scurtături, ne facem temele ... dar este o cursă contra cronometru, pentru a ne ancora democrația în Uniunea Europeană, unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia".

Și Moldova, și Ucraina vor fi "mai protejate" după ce vor fi "în interiorul Uniunii", a spus Sandu, mulțumind Ucrainei pentru că rezistă în fața Rusiei și astfel Moldova se bucură de pace.

Maia Sandu s-a referit și la războiul hibrid, în creștere odată cu apropierea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Acest război hibrid este de "o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei".

"Scopul Kremlinului este limpede ... să captureze Republica Moldova prin intermediul urnelor de vot, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare a atacurilor hibride asupra Uniunii Europene", a spus lidera de la Chișinău.

”De aceea sunt atât de importante aceste alegeri. Apărându-le, protejăm nu numai Republica Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regională", a afirmat Sandu, adăugând că "Republica Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa".

Pe de altă parte, Moldova a învățat deja foarte multe în privința apărării împotriva războaielor hibride: "Suntem gata să vă împărtășim această experiență pentru că Moldova deja gândește ca un membru al UE, acționează ca un membru al Uniunii și asta o face parte a securității Europei".

"Singura cale înainte este să ne apărăm democrațiile cu dinții și să o facem împreună", a mai spus Maia Sandu.



