Maia Sandu, despre proiectul de unire inițiat de Șoșoacă: Nu așa se face

Președinta Maia Sandu a criticat inițiativa legislativă lansată în România privind unirea cu Republica Moldova, afirmând că proiectul promovat de partidul condus de Diana Șoșoacă urmărește, de fapt, „să discrediteze ideea unirii”.

„Nu cred că trebuie să discutăm despre acest document. Este un document propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii, nu altceva. E ca și cum eu m-aș duce mâine în Parlament cu o inițiativă legislativă în care aș scrie că vream ca Franța să devină parte a Republicii Moldova. Guvernul rog să pună în aplicare. Nu așa se face unirea, noi cu toții înțelegem foarte bine”, a declarat președinta Maia Sandu la emisiunea „În profunzime” de la ProTV Moldova.

Miercuri, o propunere legislativă inițiată de grupul parlamentar SOS România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit de Camera Deputaților.

Potrivit proiectului, "Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile Actului final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice, diplomatice. Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova".

De asemenea, "Parlamentul României abilitează Guvernul țării să înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova".

Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a reacționat dur, afirmând că "autoritățile de la București – Camera Deputaților – au admis oficial să inițieze procedurile necesare pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa-zisaUnire".



