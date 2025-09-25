Ministerul de Externe polonez susține că politiciana ar „ajuta Federația Rusă să se amestece în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Moldova".

Irina Vlah a fost interzisă în Polonia, pentru o perioadă de cinci ani, la 25 august. În aceeași zi, interdicții similare au fost anunțate de Letonia și Estonia, relatează Agora.md.

"Federația Rusă se amestecă în procesele politice într-un mod fără precedent și ilegal, inclusiv, în special, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie anul curent. Observăm cu îngrijorare implicarea unor politicieni moldoveni, inclusiv a dnei Irina Vlah, în astfel de activități", a anunțat MAE polonez.

Joi, activitatea partidului condus de Irina Vlah, a fost limitată pe timp de un an, decizia fiind luată de Curtea de Apel Centru, la cererea Ministerului Justiției.

Decizia este executorie și poate fi atacată în timp de 15 zile.



Irina Vlah a publicat un mesaj pe Telegram, unde menționează că decizia este una vădit politică și este parte a unui scenariu pus la cale de guvernare.

"Dacă guvernarea crede că astfel ne-a redus la tăcere, se înșală amarnic. Lupta continuă, iar adevărul până la urmă va ieși la suprafață. Adevărul despre toate mizeriile organizate de PAS împotriva noastră! Adevărul despre cei care au executat ordinele criminale ale PAS, lucru pentru care vor răspunde, așa cum prevede legea!", a scris Vlah, relatează TV8.md.

