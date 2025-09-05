Într-un interviu acordat Context.ro, Laura Codruța Kovesi a vorbit despre protocolul de colaborare dintre Parchetul European (EPPO) și Republica Moldova, dosarele cu fraudă cu TVA și fonduri europene care implică cetățeni ruși.

Șefa Parchetului European spune că prin protocolul semnat cu Republica Moldova, stat aflat în curs de preaderare la Uniunea Europeană, se stabilesc puncte de contact, circuitul documentelor dar și posibilitatea de a avea echipe comune de anchetă.

"Când semnezi un astfel de protocol, cumva transmiți și un mesaj că vrei să cooperezi”, declară Kovesi, care spune că EPPO a primit de la Chișinău câteva sesizări în dosarele de contrabandă din România: "Am lucrat cu Parchetul General din Moldova și am lucrat foarte bine”.

Principalele declarații:

– Prin protocolul de colaborare cu Republica Moldova putem avea echipe comune de anchetă, putem schimba informații într-o perioadă mult mai scurtă de timp. Când semnezi un astfel de protocol, cumva transmiți și un mesaj că vrei să cooperezi.

– Moldova este acum în situația de preaderare la Uniunea Europeană. Sunt foarte multe fonduri care vor merge acolo și ăsta este rolul nostru, ca Parchet European, să ne asigurăm că banii Uniunii Europene sunt protejați.

– Am avut câteva sesizări care au venit din Republica Moldova, în special în dosarele de contrabandă din România, în care am lucrat cu Parchetul General din Moldova și am lucrat foarte bine.

– În infracțiunile care implică Federația Rusă și sancțiunile, niciodată nu o să ai o singură țară implicată. Ca să-și ascundă urma, vor muta bunurile prin diverse companii situate în diverse state, fie membre, or terțe.

– Avem dosare în care cetățeni de naționalitate rusă sunt implicați și în frauda cu TVA, și în fraude vamale, și în fraude cu fonduri europene.

– Am avut un dosar într-un stat membru în care grupările de crimă organizată au contribuit la o campanie electorală pentru alegerile locale, au susținut un anumit candidat, iar banii care au fost obținuți din comiterea infracțiunilor cu fraudă cu TVA au fost implicați în campania electorală.

– Imaginați-vă ce putere financiară au aceste grupuri de crimă organizată, dacă toate aceste miliarde de euro merg în mâna lor și ei încearcă să se infiltreze în sistemul public.

Citiți interviul pe Context.ro.