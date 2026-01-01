Ilie Bolojan și șeful Cancelariei pleacă în Republica Moldova

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan se va afla vineri într-o vizită în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Discuțiile se vor axa asupra proiectelor comune și cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României în acordă Republicii Moldova.

Premierul interimar va participa, în aceeași zi, la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate”, în cadrul căruia va susține o alocțiune și, totodată, va vizita Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României, precum și Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”.

De asemenea, Ilie Bolojan și premierul Alexandru Munteanu vor vizita Alianța Franceză în Republica Moldova/Camera de comerț și industrie Franceză în Republica Moldova.

Bolojan va fi însoțit în această vizită de către șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.