Republica Moldova sărbătorește miercuri 34 de ani de la obținerea independenței.

"Aderarea la Uniunea Europeană nu este un vis îndepărtat. Este un proiect la care lucrăm... . Alternativa la UE nu există”, a declarat președinta Maia Sandu, într-o conferință de presă la Chișinău, la care au participat și președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk.

"Moldova a ajuns pe harta lumii. Nu a fost și nu este un drum ușor, însă acum îl parcurgem cu aliați și prieteni mereu alături. Astăzi, prietenii noștri sunt aici, lângă noi, pentru a spune clar că Moldova contează, iar aderarea la Uniunea Europeană nu este un vis îndepărtat, ci un proiect la care lucrăm. Este un proiect în mâinile noastre și nu avem dreptul să-l pierdem. Nu avem dreptul să permitem ca timpurile cumplite să se întoarcă, ca între noi și Europa să se ridice din nou o prăpastie de netrecut", a mai declarat Maia Sandu.





"Dorim să transmitem poporului moldovenesc un mesaj de respect, prietenie, solidaritate și încredere în viitor", a declarat Macron, adăugând că Franța sprijină "alegerea clară și suverană" a Chișinăului de a adera la UE.

"Știm că pentru fiecare stat candidat este un proces exigent, care necesită mobilizare totală. Cunosc implicarea dumneavoastră și eforturile în domeniul justiției și administrației. În ultimele luni, Moldova a făcut pași importanți în pregătirea aderării, fapt remarcat și de Comisia Europeană. Drept urmare, Comisia și apoi statele membre au aprobat plata primelor tranșe din Planul de Creștere și Reformă pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru următorii doi ani".

Și premierul polonez Donald Tusk a subliniat că Uniunea Europene așteaptă R. Moldova și alte țări aspirante să adere la blocul comunitar.

"Acest proces este în interesul Republicii Moldova, dar și în interesul întregului continent european. Este un efort comun, aici nu se oferă favoruri. O Moldovă sigură și prosperă, în Uniunea Europeană, este un interes vital pentru întreaga Europă, pentru pace, prosperitate și securitate".

"Ușa către Uniunea Europeană este deschisă"

Declarația îi aparține cancelarului Merz, care a subliniat faptul că Germania sprijină Moldova "în păstrarea libertății și suveranității".

"Suntem conștienți de suferințele provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de îngrijorările legate de securitatea regională. Războiul trebuie să înceteze, iar armele să tacă, însă nu prin capitulare. O asemenea capitulare ar însemna doar un avantaj pentru Rusia și posibilitatea unui nou război. Din acest motiv, lucrăm pentru o pace durabilă, împreună cu partenerii noștri din Statele Unite și Europa, atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. Zi de zi, Rusia continuă să submineze libertatea și prosperitatea R. Moldova, intervenind și încercând să pună la îndoială valorile democratice", a spus Merz.



"România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut, așa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenței statului. Legătura unică de limbă, cultură, istorie și tradiții a creat spațiul prieteniei și solidarității între statele noastre", a transmis premierul Ilie Bolojan.

"Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești. Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european. La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!", a mai transmis premierul român.



