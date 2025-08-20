Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.

Programul va include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, anunță Guvernul de la București.

Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Reamintim că, la finalul lunii iulie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), în continuarea eforturilor de consolidare a integrității și securității procesului electoral din toamnă.

În cadrul ședinței, instituțiile naționale au prezentat evaluări privind planurile Federației Ruse de a interveni în alegerile din acest an, cu scopul de a submina democrația și de a devia parcursul european al Republicii Moldova.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat ulterior despre situația din Republica Moldova și a spus că "există un război hibrid al Rusiei în Europa cu o componentă cibernetică și o componentă de dezinformare", iar "astea sunt fapte".

"Pentru Republica Moldova, faptele sunt și mai clare, și mai intense, pentru că acolo, dincolo de aceste două componente, a mai existat o componentă care a fost cumpărarea de voturi, care este dovedită în câteva mii de cazuri cercetate de parchetul din Republica Moldova. O să fie niște alegeri importante, foarte importante pentru Europa în 28 septembrie, alegeri parlamentare din Republica Moldova. Ce poate România să facă, fără să interfereze în procesul electoral, să ofere expertiză tehnică pe multe componente. De exemplu, pe componenta de securitate cibernetică, evident că suntem mai bine decât Republica Moldova și la solicitarea omologilor putem să-i ajutăm", a transmis Dan.

