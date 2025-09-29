Premierul Ilie Bolojan a transmis luni dimineață că felicită "din inimă" cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare și pentru votul în direcția europeană.

"Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența", a transmis Ilie Bolojan într-un mesaj pe Facebook.

Premierul român a adăugat că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană.

"Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!", a conchis acesta.