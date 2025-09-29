Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis felicitări cetățenilor din Republica Moldova pentru că "au ales să continue parcursul european".

"Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni. Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului", a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu crede că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană, "de aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028".