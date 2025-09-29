Șeful USR, Dominic Fritz, susține că victoria categorică a partidului pro-UE în Moldova este "o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre".

Fritz adaugă că democrația fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile, iar asta ne protejează și pe noi.

Cui să fim recunoscători?

1. Moldovenilor, care au înțeles miza existențială și s-au mobilizat din nou. Nici banii, nici intimidările, nici minciunile venite din Moscova nu au putut asupri demnitatea acestor europeni drepți.

2. ⁠Maiei Sandu. Fără determinarea ei, credibilitatea ei, integritatea ei, nu doar Republica Moldova ar fi mai slabă, ci întreaga Europă. Cu acest rezultat, a devenit definitiv unul dintre cei mai importanți lideri europeni.

3. Instituțiilor de securitate si de ordine publică din Republica Moldova. Au apǎrat statul de drept și democrația cu o hotărâre și un profesionalism pe care uneori ni l-am dori și în România.

Și dacă tot ⁠începe summitul de la Timișoara azi, despre extinderea UE: țara care trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene se numește Republica Moldova. Avem nevoie de ei la fel de mult ca și ei de noi. Felicitări, PAS! Felicitări, moldoveni!", a scris șeful USR pe Facebook.