Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne fără cetățenia R. Moldova

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Bălan, a rămas fără cetățenia Republicii Moldova.

Decretul privind retragerea cetățeniei a fost semnat de președinta Maia Sandu la 23 iunie.

Bălan a fost anterior grațiat în dosarul privind divulgarea secretului de stat și extrădat în Belarus în cadrul unui schimb de prizonieri care a făcut posibilă întoarcerea acasă a doi ofițeri SIS moldoveni, relatează Ziarul de Gardă.

Decretul semnat de șefa statului poate fi contestat în instanță.

În aprilie 2026, Maia Sandu a anunțat că doi angajați ai SIS, cetățeni ai R. Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă, au fost eliberați în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, Poloniei și României. În schimb, Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS, „acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost grațiat pentru a putea părăsi țara”.

Anul trecut, Bălan a fost audiat la București și de DIICOT, fiind suspectat că a transmis KGB Belarus informații secrete de stat de natură "să pună în pericol securitatea națională a României".

