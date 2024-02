Formele și metodele de acțiune ale liderului AUR din România, George Simion, sunt aceleași cu cele ale politicianului din Republica Moldova, Iurie Roșca, e de părere fostul director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valentin Dediu.

"George Simion când venea, făcea tot posibilul să fie cunoscut că el a intrat în Republica Moldova, chiar de la vamă, era gălăgios. Au fost niște tentative de a lui de a face zarvă, participare la diferite acțiuni de protest, dar, ca atare, avea mai multe acțiuni și activități pozitive, dar nu avea decât declarații. În ultimii ani, de când a devenit parlamentar, el a devenit altfel. Noi avem al nostru politician, Iurie Roșca, cu care putem face o paralelă. Formele și metodele de acțiune sunt aceleași. Serviciile speciale străine, și în primul rând Federația Rusă, selectează persoane care sunt în opoziție față de conducere și se apropie de ei. Ca să îi facă pe ei prieteni pe probleme de ideologie este imposibil, patriotism nu, atunci ei ori îi cumpără, ori caută materiale compromițătoare și le dau de știri că le au. Eu cred că George Simion a nimerit cumva sub vizorul serviciilor speciale rusești, sau materiale compromițătoare, sau cu bani. Deci, atunci nu era, dar cu timpul oamenii se schimbă. Iurie Roșca a fost o anumită perioadă cel care a promovat frontul popular, ca pe urmă să devină altcumva", a declarat Dediu la TVR Moldova.

El a mai spus că "rușii au nevoie de a certa Ucraina cu România, fiindcă România astăzi e cel mai apropiat aliat al Ucrainei", iar pe teritoriul României astăzi este și armament și toată logistica.

Premierul Marcel Ciolacu a confirmat miercuri că va cere Ucrainei și Republicii Moldova de ce liderul extremist George Simion nu are acces pe teritoriul celor două țări.

"Nu poate să explice public (Ucraina și Moldova - n.r.) și haideți să nu ne jucăm cu lucruri care totuși țin de... Am acces la informație, asta nu înseamnă că voi avea posibilitatea să le fac public, dar voi adresa această cerere să știu de la prim-miniștrii. Dacă dânșii doresc, ei sunt furnizori de informație. E un respect interstatal. Dacă doresc să facă aceste informații publice, m-aș bucura. Dacă ele există, dar presupun că există două decizii, că nu are voie în Republica Moldova și nu are voie în Ucraina. Ceva a stat la baza acestor decizii", a spus Marcel Ciolacu.

Legat de faptul că rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a transmis un apel către parlamentarii români să clarifice acuzațiile la adresa lui George Simion privind colaborarea cu fostul KGB, Ciolacu a replicat că înțelege buna-credință a lui Pricopie, dar trebuie să fie parlamentar pentru a solicita o astfel de chestie.

"Părerea mea e că o se se discute la grupurile parlamentare. Nu cred prea mult în anchete parlamentare, îmi cer scuze", a mai continuat acesta.

Întrebat dacă el, ca premier, a primit informații care să ateste legături între liderii AUR și agenți secreți din Rusia, Ciolacu a răspuns: "Vom vede".

De asemenea, șeful PSD este categoric de acord că AUR promovează interesele Kremlinului în România.

Interdicția lui Simion în Republica Moldova este în vigoare din 2018, când a organizat un marș pe jos de la Alba Iulia la Chișinău, scrie HotNews.ro. În 2021 și 2022 a mai încercat să intre în țară, însă fără succes.

Nici în Ucraina nu mai poate intra Simion din 2022, pe o perioadă de trei ani, el fiind acuzat de serviciile secrete ucrainene de legături mai vechi cu serviciile similare din Rusia.