Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Bălan, este suspectat că a transmis KGB Belarus informații secrete de stat de natură "să pună în pericol securitatea națională a României".

"Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată", a anunțat luni DIICOT.

Începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost "angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României".

Suspectul la care se referă DIICOT este fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan.

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a confirmat reținerea unui fost ofițer de rang înalt, cercetat pentru infracțiunea de trădare prin transmiterea continuă de informații secrete de stat, transmite IPN.



Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a organizat două întâlniri, ambele la Budapesta, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând "suspiciuni rezonabile" ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova, precizează DIICOT.