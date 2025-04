Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, anunță că a câștigat procesul pe care i l-a intentat liderul extremist AUR, George Simion, în urmă cu aproape trei ani.

UPDATE

Deputatul AUR Valeriu Munteanu spune că "autoritățile statalist-moldoveniste de la Chișinău se amestecă în alegerile din România prin justiția controlată politic".

"Asistăm, din păcate, la un nou episod toxic în relația dintre autoritățile statalist-moldoveniste de la Chișinău și cetățenii români din Republica Moldova și România. Declarațiile fostului ministru al Apărării de la Chișinău, doctorul veterinar Anatol Șalaru, privind un presupus 'proces câștigat' împotriva lui George Simion, liderul opoziției și candidat la președinția României, nu reprezintă decât continuarea unei campanii de denigrare comandate politic, care își are originile în frică, ură și dezbinare națională. Este inacceptabil ca justiția Republicii Moldova, aflată sub influență politică și controlată de regimul moldovenist de la Chișinău, să se transforme într-un instrument de interferență directă în procesele electorale din România. Prin acțiuni judiciare opace, manipulative și arbitrare, se încearcă discreditarea celui mai vocal și consecvent lider unionist român din ultimele două decenii", a transmis deputatul printr-un comunicat de presă.

El susține că șeful său de partid a fost expulzat din Republica Moldova nu pentru că ar fi încălcat vreo lege, ci pentru că "deranja o clasă politică încremenită în mitologia falsă a moldovenismului sovietic".

"Prima sa expulzare a avut loc în mai 2015, tocmai pentru că organiza un mare marș unionist, cu zeci de mii de participanți. A fost un abuz politic care a stârnit reacții până în Parlamentul European. Ulterior, restricția a fost ridicată, dovadă clară că nu exista nicio vină reală", a continuat acesta.

Despre Anatol Șalaru, pe care îl numește "acuzatorul de serviciu de azi", spune că este "un personaj care se contrazice singur, minte cu seninătate și are un istoric de colaborare politică cu partide de guvernare din România aflate azi în declin".

"În 2015, când pretinde că <știa> de presupusele relații ale lui George Simion cu FSB, l-a sprijinit public, i-a finanțat proiecte unioniste și a participat la manifestațiile organizate de acesta. Abia în 2023, când George Simion devenise liderul celui de-al doilea partid al țării și o amenințare reală pentru Sistem, Șalaru <descoperă> trecutul periculos al fostului său aliat. La fel de mincinoase și neverificabile sunt așa-zisele 'confirmări' din partea unor foști ofițeri pensionați din Ucraina, prezentate drept autorități în materie, deși niciunul dintre aceștia nu a avut acces legal sau instituțional la informații operative în perioada invocată. În fapt, niciuna dintre acuzațiile oficiale formulate de SBU la solicitarea Guvernului României în 2024 nu face vreo referire la legături ale lui George Simion cu serviciile secrete rusești. Interdicția de intrare în Ucraina s-a bazat exclusiv pe faptul că George Simion a apărat drepturile minorității române din regiunea Cernăuți - un gest de demnitate care ar trebui aplaudat, nu condamnat", a continuat Munteanu.

Acesta solicită oficial autorităților din Republica Moldova să se abțină de la implicarea directă în procesele politice interne ale statului român.

"Le reamintesc că România este patria tuturor românilor, de la Timișoara la Chișinău, iar justiția nu trebuie folosită ca instrument de răfuială ideologică sau politică. Condamnăm ferm aceste încercări rușinoase de manipulare a opiniei publice", a mai completat deputatul AUR.

+++

"Dragi prieteni, vreau să vă anunț că am câștigat procesul pe care mi l-a intentat George Simion în Republica Moldova, în urmă cu aproape trei ani! În urmă cu trei ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a șocat pe mulți. Am spus că George Simion a fost declarat „persona non grata” în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul moldovean. Atunci, am spus că SIS informase autoritățile moldovene că George Simion a avut la Cernăuți întâlniri și cu agenți ai Moscovei. Afirmațiile mele au fost confirmate și de adjunctul SBU de la acea vreme, de consilierul lui Zelenski, Podoleac, dar și de către fostul premier, Vlad Filat, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de autorități", a scris Șalaru pe pagina lui de Facebook.

El a mai scris că George Simion a negat și l-a acționat în instanță, însă joi a câștigat procesul, iar pentru el Simion "rămâne același trădător".

"Lupul îmbrăcat în haine de oaie, care, sub un fals unionism, a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova. I-a păcălit pe mulți. Chiar și pe mine, la un moment dat. Dar, întotdeauna, adevărul iese la iveală. Acțiunile lui, modul în care le-a desfășurat și, nu în ultimul rând, declarațiile împotriva Maiei Sandu din campania de acum 4 ani, când îndemna moldovenii să voteze împotriva acesteia, mi-au arătat că Simion nu dorește cu adevărat binele Moldovei. Astăzi se încheie un proces intentat chiar de Simion împotriva mea, dar întrebările la care trebuie să răspundă acesta rămân: de ce ați acționat așa împotriva Moldovei, domnule deputat? Cine v-a folosit și în ce scop? Cu cine ați bătut palma?", a mai scris fostul ministru.