Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog "5+2" nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului de miercuri.

Necesitatea unui asemenea document rezidă și din faptul că doi actori importanți ai procesului de reglementare a conflictului transnistrean se află în prezent într-un conflict armat direct – Ucraina și Federația Rusă – și "este foarte dificil să ne imaginăm că ar putea continua să fie parte a reglementării unui alt conflict", a spus Chiveri.

Formatul "5+2" reunește autoritățile de la Chișinău și Tiraspol, ca părți implicate în conflict, Rusia, Ucraina și OSCE ca mediatori, iar UE și SUA ca observatori, a fost suspendată după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.



Totuși, oficialul a refuzat să ofere mai multe detalii despre strategie, afirmând că "aspectele sensibile necesită discreție", relatează Moldova1.md.

"Într-adevăr, lucrăm activ la o strategie de reintegrare. Dar, așa cum cunoașteți, aspectele sensibile necesită discreție pentru a putea soluționa sau a pune pe hârtie mai multe lucruri ce ar putea avea un efect în timp. Nu putem, de cele mai multe ori, să vorbim în timp real despre acțiunile care sunt întreprinse, fiindcă acest lucru ar putea prejudicia rezultatul final", a declarat Valeriu Chiveri.

În contextul unui eventual pachet de negociere a păcii dintre Ucraina și Federația Rusă, vicepremierul pentru Reintegrare a declarat că R. Moldova nu-și propune să fie "parte a unui pachet de reglementare a conflictului, ci mai degrabă a unui pachet de securitate regională".

"Pentru noi, acest lucru ar viza exclusiv retragerea forțelor militare ruse din regiune. În ceea ce privește reglementarea propriu-zisă a conflictului în Republica Moldova, ne vom angaja să facilităm un proces de negocieri care să includă atât Tiraspolul, cât și partenerii internaționali care ne susțin, în primul rând Uniunea Europeană, Statele Unite și OSCE", a conchis Valeriu Chiveri.