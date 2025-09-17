Doar circa 41% dintre cetățenii R. Moldova consideră că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție corectă. Totodată, doar trei formațiuni politice ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare.

Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice CBS Research au prezentat rezultatele unui sondaj de opinie privind preferințele electorale ale cetățenilor, realizat în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit ZdG.md.

Conform rezultatelor sondajului, circa 48% din respondenți sunt de părere că în R. Moldova lucrurile merg greșit, cu 7% mai mulți decât cei care consideră că lucrurile merg corect. 10,5% au spus că nu cunosc sau au refuzat să răspundă.

Dintre participanții la sondaj, aproape 70% au spus că vor ieși, la sigur, la vot pe 28 septembrie. Aproape 18% au răspuns că mai degrabă vor participa decât nu vor participa la vot, 3,6 la sută dintre respondenți au spus că mai degrabă nu vor participa la scrutin, aproape 6% au spus că, cu siguranță, nu vor vota la aceste alegeri, iar 3% au spus că nu știu sau au refuzat să răspundă.

Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul R. Moldova, doar trei partide ar accede în Legislativ: Partidul Acțiune și Solidaritate – cu 29,7%, Blocul patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – cu 13,2%, Partidul Nostru – cu 7,5%. 26,8% din respondenți nu știu cu cine să voteze, iar 6,7% au refuzat să răspundă.

În cazul în care duminica viitoare ar avea loc referendumul privind aderarea R. Moldova la UE, 51.7% ar vota pentru aderare, 27,5% și-ar da votul împotriva aderării, iar 15% au spus că nu au decis. Aproape 5% nu ar participa la plebiscit, iar circa 1% din respondenți nu au răspuns la întrebare.

Dacă însă duminica viitoare ar avea loc referendumul privind aderarea R.Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică (Rusia, Belarus, Kazahstan), 41,2% ar vota împotriva aderării, 32,2% ar vota pentru aderare, 18,5% au spus că nu au decis, circa 7% nu ar participa deloc la referendum, iar 1% dintre participanți a refuzat să răspundă.

