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Consiliul European va discuta deschiderea primului grup de capitole de aderare cu Moldova și Ucraina

13 Iun 2026 - 15:31 actualizat: 13 Iun 2026 - 15:40
ID 354752630 © Iuri Gagarin | Dreamstime.com * ID 354752630 © Iuri Gagarin | Dreamstime.com
ID 354752630 © Iuri Gagarin | Dreamstime.com * ID 354752630 © Iuri Gagarin | Dreamstime.com

Deschiderea primului grup de capitole de negociere cu Moldova și Ucraina se regăsește pe agenda Consiliului European. Liderii Uniunii Europene vor discuta, la reuniunea din 18-19 iunie, următorii pași în procesul de aderare a celor două state.

Președintele Consiliului European, António Costa, afirmă că summitul de la Bruxelles ar putea marca un moment important pentru parcursul european al Republlicii Moldova și al Ucrainei, transmite IPN.

În scrisoarea de invitație adresată șefilor de stat și de guvern ai UE, António Costa menționează că liderii europeni sunt așteptați, pe 18 și 19 iunie, la Bruxelles, să salute deschiderea primului grup de capitole de negociere cu Republica Moldova și Ucraina.

„Întâlnirea noastră va oferi oportunitatea de a transmite un semnal puternic de unitate și, de asemenea, mă aștept să salutăm deschiderea primului grup de capitole de negocier cu Ucraina și Moldova, o etapă importantă pe drumul lor european”, a declarat președintele Consiliului European.

Potrivit lui Costa, această decizie ar pune capăt unui impas de durată în procesul de aderare al celor două state și ar confirma noul impuls al politicii de extindere a Uniunii Europene. El a făcut referire și la progresele înregistrate în relațiile cu statele din Balcanii de Vest.

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