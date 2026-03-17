Consiliul a decis că pot începe negocierile la nivel tehnic cu R. Moldova pe toate cele 6 clustere

Consiliul UE a decis marți că pot începe negocierile la nivel tehnic cu Republica Moldova pe toate cele 6 clustere.

"Comisia Europeană a evaluat încă de la finalul anului 2025 că Republica Moldova a finalizat cu succes procesul de screening și îndeplinește condițiile pentru a avansa în procesul de aderare prin deschiderea negocierilor pe clustere", a comentat eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.

"Prin deschiderea negocierilor la nivel tehnic pe toate cele 6 clustere de aderare (pe trei dintre ele au început deja negocierile la începutul anului), Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană vor putea avansa cu motoarele turate și vor face progrese importante în următoarea perioadă. Aceste progrese vor putea fi apoi confirmate de îndată ce negocierile se deschid și la nivel politic", a mai scris Mureșan.

Parlamentul European consideră că nu mai trebuie amânată nici deschiderea negocierilor în mod oficial și cere Consiliului o decizie "cât mai rapidă" în acest sens.

"Chiar dacă facem progrese la nivel tehnic, deschiderea oficială a clusterelor rămâne importantă. În primul rând, aceasta va fi un mesaj important de confirmare a parcursului european al Republicii Moldova. În al doilea rând, este un pas esențial pentru finalizarea negocierilor de aderare, care înseamnă, concret, închiderea negocierilor capitol cu capitol și cluster cu cluster. Or, nu putem închide clustere de negociere decât dacă le deschidem înainte și la nivel politic", a precizat eurodeputatul român.



