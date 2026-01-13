Partidul extremist AUR, al cărui lider are interdicție de a intra în Republica Moldova, îi cere președintei Maia Sandu să convoace un referendum în legătură cu reunirea cu România.

AUR se prezintă ca partid care și-a asumat reunirea Republicii Moldova cu România prin statutul său și spune că a luat act de declarațiile Maiei Sandu prin care ea a spus că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum.

"(...) În legătură cu aceste declarații apreciem că doamna Maia Sandu deține întreaga putere în Republica Moldova și ar putea organiza fie un referendum la care cetățenii să fie consultați în legătură cu Reunirea cu România, fie un vot în parlament, unde controlează majoritatea parlamentară. Totodată, amintim și pe plan intern, până în prezent, atitudinea doamnei președinte Maia Sandu a fost până acum de minimalizare a curentului unionist", a transmis AUR printr-un comunicat de presă.

De asemenea, în continuarea declarațiilor Maiei Sandu, AUR spune că așteptă poziționarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul de guvernământ din Republica Moldova, în această privință, pentru ca "atitudinea doamnei Maia Sandu să nu se transforme doar într-un exercițiu de imagine pentru presa străină și eventual pentru opinia publică din România".

"Considerăm însă că este mai bine că doamna președinte Maia Sandu și-a asumat public opțiunea unionistă mai târziu, decât niciodată, așa că salutăm declarația domniei sale și o interpretăm ca pe o invitație să lucrăm împreună pentru Reunirea Republicii Moldova cu România. Salutăm realismul politic al doamnei președinte Maia Sandu, care prin declarațiile menționate a dovedit înțelegerea faptului că Republica Moldova nu are nicio soluție pentru a-și asigura securitatea în situația în care războiul din Ucraina ar continua și trupele ruse ar ajunge la frontiera Republicii Moldova, caz în care Republica Moldova nu ar avea cum să se apere. Considerăm că din acest motiv doamna președinte Maia Sandu recurge la ”Strategia 1918”, adică Reunificarea cu România ca unică soluție pentru asigurarea securității securității și, în același timp, a integrării europene" , se mai arată în punctul de vedere al AUR.

