Misiunea diplomatică i-a felicitat luni după-amiaza pe moldoveni pentru participarea la alegerile parlamentare.

Totodată, Ambasada SUA în R. Moldova a felicitat și Partidul Acțiune și Solidaritate și toate partidele care au depășit pragul de reprezentare în Parlament.

"Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern pe teme de interes comun", a scris Ambasada pe X.

Germania, Franța și Polonia: Alegătorii moldoveni au votat pentru pace și libertate



Declarația comună a președintelui francez Emmanuel Macron, cancelarului german Friedrich Merz și premierului polonez Donald Tusk:



"Felicităm poporul moldovean pentru angajamentul său față de democrație într-un moment de răscruce esențial.”

"Conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, cetățenii moldoveni și-au exprimat cu fermitate voința de a adera la Uniunea Europeană.”



"Apreciem societatea moldovenească și autoritățile competente pentru desfășurarea pașnică a scrutinului, în pofida ingerințelor fără precedent ale Rusiei, inclusiv prin scheme de cumpărare a voturilor și dezinformare.”

"Alegătorii moldoveni au demonstrat încă o dată că nu vor permite ca viitorul lor în pace și libertate să le fie răpit.”



"Ne reafirmăm angajamentul de a continua sprijinirea dezvoltării democratice, a reformelor și a creșterii economice a Moldovei, precum și consolidarea rezilienței acesteia, în special pe drumul său către Uniunea Europeană.”



MAE salută rezultatele alegerilor parlamentare

Și Ministerul român al Afacerilor Externe a salutat rezultatele alegerilor și i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova pentru "mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană".

MAE a felicitat, de asemenea, forțele politice pro-europene pentru această victorie "clară și convingătoare, obținută în condițiile unor presiuni, amenințări și ingerințe externe fără precedent, din partea vectorilor susținuți direct sau indirect de Federația Rusă".

"În acest context complicat, autoritățile Republicii Moldova au demonstrat o reziliență exemplară și și-au îndeplinit responsabilitățile față de cetățeni – în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor și de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice", a precizat MAE, reamintind că România rămâne "cel mai puternic și statornic" partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană.

"Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic și a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piața Unică, susținerea reformelor și consolidarea instituțiilor statului, precum și multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toți cetățenii Republicii Moldova".