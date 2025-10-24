Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

Șefa statului i-a urat lui Munteanu succes în formarea unui guvern care să obțină încrederea parlamentului și să răspundă așteptărilor cetățenilor, informează agenția de presă Moldpres, potrivit Agerpres.

"Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor", a declarat Maia Sandu.

Acest pas marchează începutul procesului de constituire a noului executiv, care urmează să meargă în parlament pentru a cere votul de încredere.

Încă de joi seară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chișinău, a anunțat că susține candidatura lui Munteanu la funcția de premier.

"Alexandru Munteanu este un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale țării noastre, în special în ceea ce privește creșterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor și să continue direcția de dezvoltare europeană a Republicii Moldova", a declarat Igor Grosu, liderul formațiunii.