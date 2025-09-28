Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.

UPDATE





Maia Sandu a transmis un mesaj cetățenilor moldoveni din Diasporă în care le-a cerut să participe la alegeri și "să păzească Moldova", să nu-i lase pe alții să fure viitorul țării.

Sâmbătă și duminică "infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării", a precizat premierul Dorin Recean, adăugând că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral.



În prezent, STISC a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Prin urmare, circa 4000 de site-uri nu sunt funcționale.

Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supra-încărca rețeaua STISC, care deservește CEC și altă infrastructură electorală.

****







****

La unele secții de vot din străinătate au avut loc alerte cu bombă.

Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.



Cazurile au fost la Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA), Alicante (Spania) și Bruxelles (Belgia).



Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, au stabilit proceduri clare și coopererează cu partenerii din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit.

"Rugăm toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit. Camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot", transmit autoritățile de la Chișinău.



+++

„Astăzi trebuie să votăm masiv. Om cu om protejăm pace și suveranitatea Republicii Moldova. Oriunde am fi - că suntem la nord, sud, centru, ori la Roma, București, sau Madrid să ieșim la vot. Puterea democrației se sprijină stă pe votul onest și cinstit. Foarte important: turul 2 nu va fi. Este important să ieșim la vot”, a declarat premierul Dorin Recean.

El a declarat că autoritățile de la Chișinău au documentat mai multe tentative de organizare a cetățenilor, de exemplu, din stânga Nistrului, ca să meargă în România: „Aceste incidente sunt documentate. La fel, ieri, în ziua tăcerii, dar și azi, anumiți concurenți electorali mai fac agitație electorală. Aceste incidente sunt semnalizate. Poliția, celelalte instituții vegheaza asupra procesului”.



„Avem ingerințe din partea Federației Ruse. Instituțiile își îndeplinesc obligațiunile ca votul să fie protejat”, a spus Recean, adăugând că autoritățile de la Chișinău au lucrat împreună cu partenerii din țările prietene, cu care ”am coordonat anumite scenarii prin care votul poate să fie deturnat, dar avem toate procedurile și toate lucrurile puse în ordine pentru ca să asigurăm un proces de vot bine organizat și protejat”.

„Cel mai important este ca cetățenii să-și exprima liber și cinstit votul”.



+++

Misiunea de Observare Promo-LEX a constatat că, până la ora 8:40, echipa centrală a prelucrat cu statut de incident 73 cazuri. Detalii aici.

+++

„Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte”, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, care a votat „pentru pace, stabilitate și o Moldovă europeană”.



„Noi ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană. Alte scenarii nu există. Cale de mijloc nu există”, a mai spus el, îndemnându-i pe toți moldovenii „să meargă la votare”.

„Rusia nu ne-a respectat niciodată și asta evident că a marcat relațiile noastre. Trebuie să ne căutăm de treaba noastră. Să mergem la votare. Să nu permitem nimănui cât de mare și fioroși nu ar fi să decidă pentru noi. O chemare pentru toți - observatori și cetățeni: vigilență, foarte atenți, amabili, politicoși, să nu permitem nimănui să distorsioneze procesul electoral”, a mai spus Igor Grosu.



+++

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o țară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin și supușilor lui de la Kremlin. Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru țara și poporul lor”, a scris pe Facebook fostul președinte Traian Băsescu.





++++

Președinta Maia Sandu a votat la ora 9.00 și a declarat că a făcut-o pentru a păstra "pacea”.



„Moldova casa noastră scumpă este în primejdie. Votul cetățenilor să decidă soarta țării. Moldova este o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă pentru noi. Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european. Statul face tot ca oamenii să fie în siguranță, iar votul protejat”, a spus ea.



Sandu a transmis și un mesaj către toți cetățenii: „Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Să meargă cu toții la vot. Mâine ar putea fi prea târziu”.





+++

Primul vot - o studentă din Japonia

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început o dată cu deschiderea secției de votare la sediul ambasadei, iar prima votantă, după intonarea imnului de stat a fost Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia. Tânăra a venit la secția de votare din Tokio pentru a-și exercita dreptul la vot și pentru a transmite un mesaj de responsabilitate și optimism în aceste alegeri.

”Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest. Am votat pentru pace, pentru dezvoltare și pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieșiți la vot dacă vă iubiți țara. Turul 2 nu există – există doar șansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a declarat Ana Teișanu.





+++

Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de secții de votare, dintre care 301 secții în străinătate și 12 destinate alegătorilor din localitățile situate regiunea separatistă Transnistria, relatează Agerpres.

Din cele 301 se secții de votare din străinătate, cele mai multe vor funcționa în Italia - 75, Germania - 36, Franța - 26, Marea Britanie - 24, România - 23, Statele Unite ale Americii - 22, Spania - 15 și Irlanda - 12. În Federația Rusă vor funcționa doar două secții de votare.

Secțiile de vot se deschid la ora 07:00 și vor rămâne deschise până la ora 21:00

În cursa electorală sunt înscrise

- 14 partide politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul 'Democrația Acasă' (PPDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea 'Respect Moldova' (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Alianța 'Moldovenii' (AM), Partidul 'Noua Opțiune Istorică' (NOI), Partidul Liberal (PL), Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și Partidul Nostru (PN);

- 4 blocuri electorale (Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Blocul electoral 'Alternativa', Blocul electoral 'Împreună' și Blocul Unirea Națiunii);

- 4 candidați independenți (Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu). Partidul 'Moldova Mare' a fost eliminat, vineri, din competiția electorală, în baza unei decizii a CEC.

Pentru acest scrutin, au fost tipărite 2.772.255 de buletine de vot pentru alegătorii din Republica Moldova, 864.300 pentru alegătorii din străinătate și 23.500 pentru alegătorii din Transnistria.

Autoritățile electorale moldovene au decis ca buletinele de vot pentru alegătorii din Republica Moldova să fie tipărite în cinci limbi, respectiv limba română (2.170.039), limba rusă (649.573, limba găgăuză (3.400), limba bulgară (1.827) și limba romani (416). Pentru alegătorii din Transnistria au fost tipărite 14.500 în limba română și 9.000 în limba rusă.

Pentru prima dată la acest tip de scrutin, alegătorii din zece state vor avea posibilitatea de a vota prin corespondență.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

Parlamentul Republicii Moldova este constituit din 101 deputați. .

