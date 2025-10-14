Reprezentanții Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) solicită autorităților române să adopte o strategie de apărare care să includă și regiunea Moldovei.

Într-o scrisoare deschisă adresată Președintelui României, Prim-ministrului, Ministrului Apărării și membrilor CSAT, aceștia avertizează că actuala strategie militară privind „Poarta Focșanilor” riscă să lase Moldova în brațele Rusiei.

Scrisoarea vine ca răspuns la declarațiile generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, dintr-un interviu acordat Euronews pe 8 octombrie 2025. Acesta a vorbit despre noile legi ale apărării, sprijinul acordat Republicii Moldova și pregătirea României pentru un eventual atac rusesc, menționând și vulnerabilitatea punctului strategic „Poarta Focșanilor”.

„Poarta Focșanilor”, un vechi concept militar, este o fâșie de teren situată între Carpați și Dunăre, considerată punct strategic de apărare al sud-estului României, delimitată de orașele Focșani, Râmnicu Sărat, Brăila și Galați. În trecut, strategiile militare românești prevedeau, în cazul unui atac dinspre est, retragerea forțelor armate pe această linie pentru protejarea Capitalei.

MDM critică apărarea pe „Poarta Focșanilor”

Potrivit Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei, menținerea accentului pe apărarea la Poarta Focșanilor, în schimbul frontierei de est, de-a lungul Prutului, transmite mesajul că Moldova poate oricând să fie sacrificată.

„Acest concept a fost gândit la sfârșitul secolului XIX, dintr-o perspectivă centralistă, și presupunea abandonarea temporară, fără luptă, a unei mari părți a teritoriului național, deloc întâmplător, chiar regiunea nord-estică, Moldova.”

MDM consideră că o astfel de strategie ar fi o greșeală favorabilă Rusiei, pentru că demonstrează că România nu are capacitatea militară să-și apere propriile frontiere. „Însă nu Poarta trebuie apărată în sine, ci frontiera României, care, în est, urmează linia Prutului.”, spun inițiatorii.

Organizația amintește și de faptul că Moldova este, în prezent, regiunea cu cea mai slabă prezență militară. În afară de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași, unitățile din regiune sunt puține, iar multe dintre subunitățile acestei brigăzi sunt dislocate dincolo de Carpați. Mai mult, în Moldova nu există niciun comandament NATO, iar exercițiile militare majore se desfășoară preponderent în sudul și vestul țării.

