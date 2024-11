Totodată, Mureșan speră să crească și procentul fondurilor nerambursabile din pachetul de ajutor în valoare de 1,8 miliarde de euro. Prefinanțarea ar urma să fie acordată în prima parte a anului 2025.

Pachetul de ajutor în valoare de 1,8 miliarde de euro, anunțat de președinta CE, Ursula von der Leyen, în octombrie, într-o vizită la Chișinău, trebuie adoptat ”cât de repede”, pentru ca R. Moldova să poată primi prefinanțarea în prima parte a anului viitor, a declarat marți eurodeputatul Siegfried Mureșan (PNL/PPE), într-un briefing de presă cu jurnaliști români la Strasbourg.

Mureșan - în calitate de raportor în Comisia pentru bugete pe acest pachet - își propune să obțină creșterea cofinanțării, după ce Executivul de la Bruxelles a propus o prefinanțare de 7% din aceste 1,8 miliarde de euro.

”Vor fi bani care vor veni imediat după aprobarea planului fără ținte și jaloane în prima parte a anului în Republica Moldova”.

De asemenea, Siegfried Mureșan vrea o creștere a procentului de fonduri nerambursabile. Comisia Europeană a propus ca în acest plan 20% să fie fonduri nerambursabile și 80% să fie credite, dar în condiții ”extrem de avantajoase”.

”Obiectivul este ca Parlamentul European să-și adopte poziția de negociere la finalul lunii ianuarie, să avem negocieri rapide cu președinția poloneză a Consiliului Uniunii Europene în luna februarie și în luna martie să dăm votul final în plenul Parlamentului European pe acest plan important de creștere”, a spus eurodeputatul liberal.

”Vom sprijini și mai mult și mai repede Republica Moldova, înțelegând că Federația Rusă - așa cum a încercat să afecteze rezultatul referendumului și al alegerilor prezidențiale și a eșuat - la fel va încerca să influențeze și rezultatul alegerilor parlamentare”, subliniază Mureșan.

Integrare economică

”Extinderea Uniunii Europene este una dintre prioritățile noii Comisii ... Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova sunt acum mai strânse decât oricând. Și în ultimii ani, Republica Moldova a fost deja integrată gradual în mai multe programe ale Uniunii Europene”, precum Programul privind Facilitatea Conectarea Europei, prin care UE poate finanța mari proiecte de infrastructură transfrontaliere dintre Republica Moldova și România, sau Programul european de Sănătate, prin care poate primi finanțare europeană la fel ca orice stat membru al Uniunii Europene pentru proiecte de sănătate.

De asemenea, Chișinăul e inclus în programul de finanțare al IMM-urilor, se negociază un acord de roaming și s-a liberalizat comerțul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pe un an, prelungit ulterior.

După declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, s-au ridicat cotele la importul ultimelor produse la care existau încă restricții și ”obiectivul este ca în cursul anului 2025 să decidem o liberalizare pe termen nelimitat a comerțului între Republica Moldova și Uniunea Europeană”.

Mureșan a mai explicat că Republica Moldova trebuie să ajungă pe propriile picioare, lucru care se poate face integrând economic gradual Republica Moldova în piața unică europeană și dându-i posibilitatea de a se dezvolta prin surse proprii din pachetul de creștere economică.

Comunicare la nivel local

”Ce trebuie spus oamenilor din Republica Moldova este că integrarea europeană aduce beneficii tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent dacă trăiesc la sat sau la oraș, dacă sunt tineri vârstnici, indiferent dacă acasă vorbesc limba română sau altă limbă”.

Mureșan consideră că Uniunea Europeană trebuie ”să fie mai activă în a comunica la nivel local, nu doar în mediul urban, nu doar față de categoriile interesate ale electoratului, ci față de toate categoriile populației, conștientă fiind că nu vom schimba opinia oamenilor imediat, dar schimbări mici, cum am văzut și la alegerile prezidențiale, și la referendum în așa-numita regiune transnistreană (unde Maia Sandu a obținut 30%), schimbări mici, an de an pot duce la rezultate”.