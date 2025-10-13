Premierul de la Chișinău Dorin Recean a anunțat luni că își va încheia mandatul de șef al Guvernului odată ce actualul executiv va fi dizolvat.

Deși liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea intenționa să-l propună pe Recean pentru un nou mandat, acesta spune că se retrage din politică, relatează Agora.md.

"Am fost onorat de intenția PAS și încrederea de a-mi oferi responsabilitatea mandatului de prim-ministru pentru următorul ciclu politic. Dar decizia mea personală este alta. Acum doi ani și jumătate am fost solicitat pentru o sarcină foarte clară - să duc un mandat de asigurare a securității și ordinii constituționale. Ca și anterior, nu am intenționat să fiu sau să rămân în politică. Așa că mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actualului guvern", a declarat Dorin Recean.

El a precizat că nu va continua să fie prezent în viața publică și în cea politică: "Voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul Guvern și după asta merg să-mi continui parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani".



Curtea Constituțională se va pronunța joi cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare, după care urmează discuțiile despre noua componență a Guvernului.

Președinta Maia Sandu va desemna un candidat pentru funcția de premier, după consultări cu fracțiunile parlamentare.

Liderul PAS nu a oferit detalii despre eventuale noi candidaturi la funcția de premier.

Și el, și Maia Sandu i-au mulțumit lui Dorin Recean.



