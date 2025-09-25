Partidul Republican Inima Moldovei a fost exclus vineri din cursa electorală pentru alegerile parlamentare de Comisia Electorală Centrală (CEC). Partidul e parte a Blocului Patriotic, care trebuie acum să refacă lista pentru scrutinul de duminică.

CEC a luat această decizie în urma hotărârii de joi a Curții de Apel Centru, care a limitat pe timp de un an activitatea partidului condus de Irina Vlah, la cererea Ministerului Justiției.

Decizia este executorie și poate fi atacată în timp de 15 zile.

Irina Vlah a publicat un mesaj pe Telegram, unde menționează că decizia este una vădit politică și este parte a unui scenariu pus la cale de guvernare.

Urmare a deciziei Curții de Apel Centru, CEC a constatat vineri imposibilitatea participării la alegeri a Partidului Politic Partidul Republican "Inima Moldovei", inclusiv în comun, în calitate de membru al Blocului Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei".

În aceste condiții, Comisia a atestat că, în urma limitării activității Partidul Politic Partidul Republican "Inima Moldovei" și în consecință interdicția de a participa în comun la alegeri, urmează a fi excluși din lista candidaților înregistrați din partea Blocului Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei", toți candidații desemnați de către partid.

Comisia Electorală Centrală nu a anulat înregistrarea concurentului electoral Blocului Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei". Cu toate acestea, excluderea candidaților din listă și repoziționarea celor rămași are drept rezultat diminuarea cotei de reprezentare în cazul candidaților în afara pragului admisibil de 60% cu 40% (o cotă de gen care nu permite o reprezentare sub 40% nici a femeilor, nici a bărbaților), a precizat CEC într-un comunicat.

Pentru a nu prejudicia dreptul de participare la alegeri a concurentului electoral Blocul Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei", Comisia a oferit acestuia un termen de 24 de ore pentru a ajusta lista de candidați pentru a respecta cerințele prevăzute de legislația electorală, deoarece modificările operate în listă nu depind de voința componentelor blocului electoral candidații cărora au rămas în listă.