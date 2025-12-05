"Luna aceasta, Consiliul Uniunii Europene trebuie să facă acest pas. Nu mai există niciun motiv tehnic să amânăm deschiderea negocierilor pe clustere", a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan la Chișinău.

"Republica Moldova este pregătită, lucru confirmat și de cel mai recent raport al Comisiei Europene privind extinderea", a declarat vineri eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, care a co-prezidat cea de-a XVI-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova.

Împreună cu omologul său din Parlamentul Republicii Moldova, deputatul Marcel Spatari, și cu colegii din Parlamentul European și din Legislativul de la Chișinău, au adoptat în unanimitate declarația reuniunii, în care se cere începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul anului 2025.

"Cetățenii Republicii Moldova au votat pro-european la ultimele cinci alegeri generale consecutive, în speranța unui viitor în Uniunea Europeană și cu încrederea că partenerii europeni vor fi alături. Trebuie să le confirmăm această încredere. În plus, avansarea procesului de integrare este și în interesul Uniunii Europene. Amânarea următorului pas în procesul de negociere nu-i ajută decât pe inamicii Uniunii Europene", a mai spus eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

În același timp, declarația cere Comisiei Europene să ofere mai mult sprijin Republicii Moldova în atragerea fondurilor europene din Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro.

"Am adoptat anul acesta cel mai mare instrument european de sprijin din istoria Republicii Moldova: 1,9 miliarde de euro pentru ca țara să se modernizeze, să se apropie de standarde europene și să crească nivelul de trai pentru oameni. 289 de milioane de euro au fost disbursați până acum din acest buget. Noi considerăm că atragerea acestor fonduri trebuie accelerată, iar următoarele tranșe să vină cât mai repede, pentru ca oamenii să simtă mai mult și mai rapid beneficiile acestor investiții și reforme. De aceea, cerem Comisiei Europene să se implice mai mult în a ajuta Moldova să implementeze planul și să atragă fondurile", a mai spus Mureșan.

Europarlamentarii și deputații susțin, în declarație, necesitatea întăririi siguranței Republicii Moldova în fața agresiunii externe, în special dinspre Federația Rusă.

"Rusia a încercat să influențeze alegerile din Moldova și să stopeze parcursul european al țării și a eșuat. Dar riscurile de securitate rămân și vor crește din nouPe măsură ce Moldova va avansa pe drumul aderării, Rusia va încerca și mai mult să stopeze acest parcurs. De aceea, cerem ca Moldova să fie implicată în măsurile comune în domeniul apărării pe care le luăm la nivel european. Uniunea Europeană este sigură doar dacă Moldova este sigură”, a adăugat europarlamentarul Siegfried Mureșan.

