Chișinăul a devenit un partener cheie în coridorul vertical de gaze care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, a declarat joi la București premierul R. Moldova Alexandru Munteanu.

”Moldova a reușit în acești ani, datorită sprijinului românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc, devenind dintr-un consumator vulnerabil un partener regional activ și un partener cheie în coridorul vertical de gaze care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina. Vrem să extindem cooperarea. Pentru noi este important contractul semnat între Energocom și OMV Petrom pentru a accesa gaze din Neptun Deep. Invităm companiile de pe piață românească cu experiență în producerea energiei verzi și sisteme de stocare să participe la licitații de la noi. De asemenea, ne-am exprimat intenția de a participa la construcția următorului bloc de la Cernavodă”, a afirmat prim-ministrul Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

”Avem noi obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice, pe lângă cele trei linii deja planificate să fie gata până în 2028, printre care Vulcănești - Chișinău este finalizată, practic, la 90 de procente. Vorbim de noi proiecte de interconectare cu România și Ucraina: Vulcănești - Smârdan, Comrat - Smârdan și Vulcănești - Artsyz, care să crească conectivitatea regională”, a mai spus el.

El a reamintit că peste 1.600 de companii românești sunt prezente deja în Republica Moldova și a evidențiat proiectele celor două țări în domeniul infrastructurii rutiere:

”Vrem să construim un nou pod la Albița, să punem în funcțiune conexiunea feroviară Cantemir - Fălciu și să ne conectăm la rețeaua feroviară și la autostrăzile românești”.

Munteanu a evocat sprijinul tehnic și expertiza României în consolidarea rezilienței instituționale și cibernetice, precum și cooperarea în domeniile educației și culturii:

”Fiecare clădire din patrimoniu reconstruită, fiecare bec, fiecare drum, fiecare autobuz școlar, fiecare pod, fiecare grădiniță renovată înseamnă că ne mișcăm în direcția corectă. Toate la un loc fac mare diferență în traiul zilnic al oamenilor. Viața demnă și pacea sunt obiectivele care ne unesc și pilonul de temelie al colaborării guvernelor noastre”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a subliniat că ”România a fost, este și va rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al Republicii Moldova”.

Cele două capitale vor menține un dialog extrem de dinamic.

”Trebuie să continuăm și să aprofundăm proiectele comune, deja angajate sau pe care le vom decide împreună în viitor, în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, a afirmat Ilie Bolojan, adăugând că există o listă lungă a proiectelor de cooperare bilaterală.