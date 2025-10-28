Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat propunerile sale pentru funcțiile de ministru al Mediului și al Muncii și Protecției Sociale.

Natalia Plugaru, expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, este propusă pentru funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, Gheorghe Hajder, în prezent secretar de stat la Ministerul Mediului, este propus pentru a fi desemnat ministru al Mediului, scrie Radio Chișinău.

Munteanu a anunțat și o schimbare în cadrul Cancelariei de Stat.

Alexei Buzu, actualul ministru al Muncii, va prelua funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat.

"Împreună, ne vom asigura că fiecare instituție va lucra eficient, în slujba oamenilor, pentru a implementa reformele necesare și pentru a avansa pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a transmis Alexandru Munteanu pe Facebook.

Pentru Justiție, a fost propus Vladislav Cojuhari, care a fost din decembrie 2024 până la finalul mandatului, secretar general al Ministerului Afacerilor Interne în Guvernul condus de Dorin Recean. Anterior, a fost secretar adjunct al MAI și a condus Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice, combaterii criminalității.



La Sănătate a fost propus Emil Ceban, rector, doctor în științe medicale, membru corespondent al Academiei de Științe și profesor universitar, relatează Moldova1.md.

Pentru funcția de ministru al Culturii a fost propus Cristian Jardan, născut în 1983, jurnalist și manager media.

A studiat la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

A activat în televiziune, a fost proprietar și administrator al platformei UNIMEDIA.INFO, ulterior social media manager și redactor-șef la „Ziarul de Gardă”.

Din martie 2023, a deținut funcția de consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

Valeriu Chiveri, în vârstă de 61 de ani, diplomat de carieră, este propus viceprim-ministru pentru Reintegrare.

A fost ambasador la Kiev, și, prin cumul, a exercitat și mandatul de ambasador al Republicii Moldova în Turkmenistan, Uzbekistan și Armenia.

Între 2013 și 2015, a fost viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, în guvernele conduse de Iurie Leancă și Chiril Gaburici. A fost, de asemenea, ambasador al Republicii Moldova în Austria și reprezentant permanent al țării pe lângă OSCE și organizațiile ONU de la Viena (2010–2013).

Ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost propus Eugen Osmochescu - expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor, politicilor și reformelor instituționale pentru creșterea competitivității economice.

De-a lungul carierei, a colaborat cu organizații internaționale precum Banca Mondială, instituțiile Uniunii Europene, OECD și CEFTA, contribuind la proiecte majore în domeniile dezvoltării durabile, investițiilor, digitalizării, guvernanței și inovării.

Andrian Gavriliță a fost propus la funcția de ministru al Finanțelor.



Vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, nu exclude că va face parte din componența Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu.

"Nu exclud un asemenea scenariu", a declarat șeful diplomației moldovenești luni, la emisiunea "ÎN CONTEXT" de la Moldova 1.

Mihai Popșoi, ales deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a refuzat să ofere mai multe detalii despre componența noului Guvern, dar și-a exprimat speranța că acesta va fi învestit de Parlament "până la sfârșitul săptămânii curente".

Munteanu a sugerat anterior că i-ar putea păstra în funcții pe vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și cel al Energiei, Dorin Junghietu, notează Europa Liberă.

Cabinetul ar trebui să fie formată până vineri, 31 octombrie, când Munteanu este așteptat în Parlament pentru a cere deputaților votul de învestitură pentru cabinetul de miniștri și pentru programul său de guvernare.

