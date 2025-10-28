Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, a declarat că există "o incertitudine" în privința statutului diplomatic al lui Oleg Ozerov, ambasadorul desemnat al Federației Ruse.

"Domnul Ozerov este ambasadorul Rusiei agreat, dar neacreditat. Există o incertitudine legată de situația domniei sale. Dumnealui se comportă de parcă ar fi acreditat, însă trebuie să luăm în considerare cutumele diplomatice și practicile internaționale – or, un ambasador neacreditat are un mandat mai limitat", a declarat Mihai Popșoi în cadrul emisiunii "În Context" de la TRM, scrie Moldpres.

Șeful diplomației moldovene a precizat că Republica Moldova respectă în totalitate normele dreptului internațional și procedurile diplomatice, dar a subliniat că actualul context al relațiilor bilaterale cu Federația Rusă este unul complicat:

"Din păcate, există suficiente practici în lume când între două state nu există cele mai bune relații de cooperare, așa cum se întâmplă acum între Rusia și Republica Moldova. Nu putem ignora realitatea cruntă în care Rusia decide în mod intenționat să nimicească zeci și sute de vieți omenești – copii, bătrâni, să distrugă biserici, spitale și sate întregi – într-un stat prieten nouă, cum este Ucraina".

Oleg Ozerov este diplomat de carieră, cu experiență în spațiul post-sovietic și Orientul Mijlociu.

A fost ambasador în Arabia Saudită și reprezentant special al Ministerului rus de Externe pentru cooperare cu organizațiile islamice.

În anul 2025, Ozerov a fost propus și agreat de Republica Moldova în calitate de ambasador al Federației Ruse la Chișinău, însă nu a fost încă acreditat oficial de autoritățile moldovene, ceea ce face ca statutul său diplomatic să rămână incert. Până la finalizarea procedurilor de acreditare, Ozerov poate exercita doar atribuții limitate, conform normelor internaționale privind relațiile diplomatice, notează Radio Chișinău.